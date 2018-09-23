SODES projesi ile hem yüzmeyi öğrendiler hem eğlendiler

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen, Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen 'Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu' projesi kapsamında çocuklar, hem yüzmeyi öğrendiler hem de denizde tatilin keyfini çıkardılar.

Proje sayesinde yaz aylarını deniz ve yüzmeyle geçiren çocuklar, mevsimin son günlerini yine denizin keyfini çıkararak geçirdiler.

Proje Koordinatörü Mustafa Sarı, tamamı dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan bu çocuklara bu imkanı sundukları için başta Kalkınma Bakanlığı ve Mersin Valiliği olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Sosyal projelerin amacının, imkanı olmayan insanlara imkan sunmak olduğunu kaydeden Sarı, "Bu proje sayesinde bir çok çocuğumuz ilk defa denizle tanışıp yüzmeyi öğrendi. Gezi faaliyetlerine katıldı, spor yaptı. Bu kapsamda 75 çocuğumuzu değişik zamanlarda eğitimini aksatmayacak şekilde sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz" dedi.