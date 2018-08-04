SODES projesi olan TÜGVA Kitap Kafe Mersin’de açıldı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Yenimahalle’de düzenlenen açılış programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Ardından Vali Su ve protokol üyeleri tarafından temsili kurdelenin kesildiği açılışta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul kampında yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verildi.

Açılışa Su’nun yanı sıra, İl Müftüsü Şaban Kondi, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Yunus Becit, TÜGVA İl Temsilcisi Ufuk Kayma, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gençler katıldı.