Diğer
Kategoriler
04 Ağustos 2018 13:49

SODES projesi olan TÜGVA Kitap Kafe Mersin’de açıldı

Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında desteklenerek oluşturulan ’Mersin TÜGVA Kitap Kafe’nin açılışı Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

SODES projesi olan TÜGVA Kitap Kafe Mersin’de açıldı

04 Ağustos 2018 13:49


Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Yenimahalle’de düzenlenen açılış programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Ardından Vali Su ve protokol üyeleri tarafından temsili kurdelenin kesildiği açılışta, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul kampında yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyelerini verildi.


Açılışa Su’nun yanı sıra, İl Müftüsü Şaban Kondi, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Yunus Becit, TÜGVA İl Temsilcisi Ufuk Kayma, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve gençler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç