Sokak hayvanları için 10 yıldır çöpten ekmek topluyor

Mersin'in Anamur ilçesinde Şükrü Köymen İlkokulu'nun kantinini işleten 50 yaşındaki Önder Bülbül, 10 yıldır çöplere atılan ekmekleri toplayarak sokak hayvanlarına veriyor.

10 yıldan bu yana sokak hayvanları için çöpe atılan ekmekleri alıp sokak hayvanlarına verdiğini belirten 52 yaşındaki Önder Bülbül, hayvanların aç kalmalarını önlemek ve ekmek israfının önüne geçmek için böyle bir faaliyette bulunduğunu söyledi.

Çöp konteynerine ‘Çöpe ekmek atmayalım. Bir dilim ekmeğe muhtaç insan ve hayvanlarımız vardır' notu asarak sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı olunması gerektiğini belirten Bülbül, şunları söyledi:

“Çöpe ekmek atmayalım. Sokak hayvanları da bizler gibi can taşıyor. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan hayvanların aç kalmalarını önlemek için çöpe atılan ekmekleri ve kantinden artan yemekleri alıp sokak hayvanlarına bırakıyorum. Kediler, köpekler ve kuşlar da her gün gelip karnını doyuruyor. Bu duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyorum.”