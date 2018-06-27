Soli Güneş Festivali başlıyor

En temiz enerji kaynağı olan güneşe dikkat çekmek için her yıl düzenlenen Soli Güneş Festivali hazırlıkları tamamlandı. 29 Haziran’da başlayacak olan festivalin basın toplantısı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan başkanlığında gerçekleştirildi. Soli Pompeiopolis Sütunları arasındaki toplantıda konuşan Tarhan, güneş, toprak ve suyun en rasyonel biçimde kullanması gerektiğini belirterek, belediye olarak yılın 325 günü güneşli olan bölgede güneşin önemini vurgulamak üzere her yıl güneş festivali düzenlediklerini söyledi.

Mezitli’nin bir güneş kenti olduğunu ifade eden Tarhan, "29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde festivalimizi gerçekleştireceğiz. 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Mezitli’nin geçmişteki adının Soli olması Mezitli’nin ’güneş kenti’ olduğunu gösteriyor. Güneş enerjisi, enerji açısından dışa bağımlılığı ortadan kaldırır. Ulaştırma harcaması yoktur. Her yerde yararlanılır. Karmaşık teknoloji gerektirmez. İşletme masrafları azdır ve gaz dumanı, kükürt veya radyasyon gibi zararlı atıkları yoktur" dedi.

Mersinlilere coşku dolu bir festival yaşatmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu ve kurumlarla ortak komite oluşturduklarını aktaran Tarhan, festival programını kentin bütün dinamikleriyle hazırladıklarını ifade etti.

"İlk konser Duman’ın"

Festivalde yapılacak olan etkinliklerle ilgili de açıklama yapan Tarhan, proje pazarı, kermesin yanı sıra kurulacak stantlarda güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerin sergileneceğini belirtti. Tarhan, "Festivalimizin halka tanıtımı amacıyla 28 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Mezitli Belediyesi önünden başlayarak festival korteji gerçekleştireceğiz. 29 Haziran 2018 Cuma günü gündüz çeşitli etkinlikler ile başlayacak. Saat 15.00’de Proje Pazarı ve Kermes Alanının açılışı yapılacak. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerde bu stantlarda yer alacak. 29 Haziran Cuma akşamı ‘Duman’, 30 Haziran Cumartesi akşamı ‘Fazıl Say&SerenadBağcan’, 01 Temmuz Pazar akşamı ise ‘Selda Bağcan’ saat 21.00’de festivalimiz kapsamında sizlerle buluşacaklar" şeklinde konuştu.

Mersin Foroğraf Derneği tarafında hazırlanan ’Mezitli Fotoğrafları Sergisi’nin de yer aldığı toplantıda, Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının söylediği aryalar Soli Pompeiopolis sütunlarında yankılandı.