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29 Haziran 2018 14:27

Soli Güneş Festivali kortejle başladı

Mezitli Belediyesince bu yıl 8.

Soli Güneş Festivali kortejle başladı

29 Haziran 2018 14:27

’si düzenlenen Soli Güneş Festivali’nin tanıtımı için kortej gerçekleştirildi.


Mezitli Belediyesi önünden başlayarak kentin caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne olurken, Türk bayrağı ve üzerinde 8. Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar, katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı.


Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Forum Alışveriş Merkezi’ne ulaşan kortejde bulunan dans ekibi de zumba gösterisi gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinde bulunanlar gösteriye ve festival kortejine yoğun ilgi gösterdi.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte korteje katılan vosvos model bir araca binerek Mersin halkını selamladı.


29-30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek festivalin tanıtımının yapıldığı ve yaklaşık 22 kilometre boyunca devam eden kortej festival alanına ulaştı.


Burada yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür eden Başkan Tarhan, “Siz değerli dostlarımızın desteği ile festivalimiz büyümeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerde bu stantlarda yer alacak. Ayrıca festivalde sanatçılar Duman, Fazıl Say ve Seranad Bağcan ile Selda Bağcan’ın da konserleri yer alacak" dedi.




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