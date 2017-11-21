Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi, kepçeyle tahrip edildi

Girişi demir bariyerle kapatılan yola kepçe sokan şahıslar, yola döşenen mermer blokları, cam ve ahşap döşemeleri kırdılar.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis sütunlarının yanında bulunan, Mezitli Belediyesi’nin gurur projelerinden birisi olan ve Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül alan Sütunlu Cadde yürüyüş ve bisiklet yolu tahrip edildi. İçerisinde çeşitli etkinliklerin yapılabilmesine de olanak sağlayan ve araç geçişini önlemek için demir bariyerler konulan yola farklı bir noktadan kepçeyle giren şahıs ya da şahıslar, yola büyük çapta maddi hasar verdi. Yaklaşık bir yıldır vatandaşlara hizmet veren ve her gün yüzlerce insanın kullandığı Sütunlu Cadde’de bulunan mermer bloklar kırıldı. Kepçe izlerinin halen durduğu olayda, yere döşenen mermerler, cam ve ahşap bölümler, yağmur suyunu taşıması için konulan mazgal demirleri kepçenin ağırlığı ile parçalara ayrılırken, asıl tahribat bisiklet yolunda gerçekleşti. Su hattını kazmak amacıyla kırıldığı tahmin edilen beton yol daha sonra toprak doldurularak adeta bisikletçiler için tuzak haline getirildi.

“Hizmetlerimize bekçi koyma şansımız yok”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hizmetin yapılması kadar korunmasının da önemli olduğunu belirtti. İnsanların tüm imkanlardan yararlanabilmeleri için hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Ancak, yaptığımız bu hizmetler kim olduğunu bilmediğimiz art niyetli kişiler tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getiriliyor. Herkese eşit hizmet üretmeye çalışıyoruz ama takdir edileceği gibi bizim her yaptığımız hizmetin başına bir bekçi koyma şansımız yok. Zarar veren şahısları uyararak engel olmaya gayret göstermeliyiz" dedi.

Vatandaşlardan belediye hizmetlerine sahip çıkmalarını isteyen Tarhan, "Vatandaşlarımızdan, böylesi art niyetli kişileri gördükleri zaman uyarmalarını ya da gerek belediyemizi gerekse bölgede bulunan güvenlik güçlerini aramalarını istiyoruz. Çünkü bu hizmetler tahrip edildiğinde hem vatandaşın hizmete ulaşmasında aksamalar yaşanıyor hem de vatandaşın parasıyla yapılan değerler yok ediliyor. Ürettiğimiz hizmetleri korumak, o hizmetlerden yararlanan değerli halkımızın sorumluğunda olmalıdır" ifadelerini kullandı.