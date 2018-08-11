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11 Ağustos 2018 10:57

Sorgun Barajı’nın yapımı sürüyor

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, ilçeye bağlı Sorgun Mahallesinde yapımı süren Sorgun Barajında incelemelerde bulundu.

Sorgun Barajı’nın yapımı sürüyor

11 Ağustos 2018 10:57


Temelden 111 metre yükseklikte, 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak, yaklaşık 60 bin dekar zirai alanı suyla buluşturacak, ülke ekonomisine ise yıllık 45 milyon TL katkı sağlayacak Erdemli’deki Sorgun Barajı inşaası aralıksız sürüyor.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin ve muhtarlarla birlikte yapımı süren Sorgun Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Kaymakam Kula, gelinen aşamayla ilgili inşaatı sürdüren HMP firması yetkilisi Ali Çakmakçı’dan bilgi aldı. Çakmakçı, işin 650 bin metreküp gibi bir dolgusu kaldığını, bu yıl ki hedefin ana gövdeyi bitirmek olduğunu belirterek, "Komple proje bazında gerçekleşme ise yüzde 65 düzeyindedir. Barajın HES kısmı ise baraj tamamlandıktan sonra ihale edilecektir" dedi.


Kaymakam Avni Kula, proje ile 17 mahallenin sulamasının gerçekleştirileceğini, sıfır rakımdan 900 rakıma kadar olan bölgelerin cazibe ile 900 rakımın üzerinin ise enerji kullanılarak suya kavuşacağını dile getirdi.


Barajın 2020 yılı içinde tamamlanmasının planlandığı da kaydedildi.




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