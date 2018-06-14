Sosyal medya minik Umut’a ’umut’ oldu

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, doğumundan itibaren spastik serebral palsi hastalığı ile mücadele eden Muhammet Umut Özelçi için Mezitli Belediyesi tarafından sosyal medyada kampanya başlatıldı. Büyük yankı bulan kampanya neticesinde minik Muhammet, ihtiyacı olan yürütece hayırsever Yiğit Gökşen’in desteği ile kavuştu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayırsever işadamı Gökşen ile birlikte çocuğun evine giderek yürüteç ile ilk adımlarını önce korkarak sonra sevinçle atan Muhammet Umut’un ve ailesinin mutluluğuna ortak oldular.

Mezitli Belediyesi çalışanlarının sürekli kendilerini ziyaret ederek Umut’la yakından ilgilendiklerini söyleyen baba Bekir Özelçi, “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. 4-5 aydır gerek başkanımız gerekse belediye çalışanları bizden ilgiyi eksik etmediler. Şimdi de değerli hayırseverimiz Yiğit Bey ile tanıştırdılar. Biliyorum ki, bundan sonra da hep Umut’umuzun yanında olacaklar” dedi.

"Umut’a umut olduk"

Hayırsever işadamı Yiğit Gökşen ise, “Belediyemizin elbette bu yürüteci alabilecek gücünün olduğunu biliyorum. Ancak bizi bu tür kampanyalara ortak ederek insanlar arasında dayanışma ruhunu harekete geçirmekte. Umut’umuzun bu heyecanını ve sevincini görmek her şeye değer. Bize bu fırsatı sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkürlerimizi sunuyorum. Umut’a umut olduysak ne mutlu bize” diye konuştu.

"Herkesin mutlu olmasını umut ediyorum"

Umut’un vücut hareketlerini geliştirmesi için uzaktan kumandalı araba hediye eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını ifade ederek, “Biz istiyoruz ki, bayram günlerini hiçbir insanımız hastanelerde, cezaevlerinde geçirmesin. Herkes ailesinin yanında olsun. Ramazan Bayramı arifesinde Umut’u ve ailesini ziyaret ederek, onlara destek olmak istedik. Belediyemizin sağlık ekipleri bundan sonra da yavrumuzun sağlık durumunu sürekli olarak kontrol edecekler. Umut ediyorum ki Umut, bu destekler sayesinde önümüzdeki bayrama bizimle birlikte daha iyi durumda girecektir” ifadelerini kullandı.