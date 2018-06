Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Bu ülkeye şeref sözümüzdür ki bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak, hepsini silip süpüreceğiz" dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde partililerle buluştu. Amfi Tiyatro’da partililere seslenen Soylu, 24 Haziran günü Türkiye’nin çok kritik bir seçim yapacağını söyledi. Türkiye’de her seçimin kritik olduğunu vurgulayan Soylu, “Çünkü her seçim Türkiye’de önemli bir adımın sahibidir. Her seçim Türkiye’nin yarınlarına yönelik kararları ortaya koyar. Her seçim Türkiye’de milletin arzusu ve isteğini ortaya koyar. Her seçim kritiktir. Çünkü bu coğrafya çok kritik bir coğrafyadır. Burada atılan her adım sadece bu coğrafyayı ilgilendirmiyor bütün coğrafyayı ilgilendiriyor. 24 Haziran seçimlerin en kritiğidir. Bu gelecek nesillerimizle ilgili bir seçimdir. Bu seçim sadece bu coğrafyamızla alakalı bir seçim değildir” diye konuştu.

"Biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik"

Türkiye’de çok zorluklar çekildiğinin altını çizen Soylu, “Bütün zorlukları beraber yaşadık. Bu ülkede 7 bin 500, gecelik 8 bin faizlerle insanımızın yarına olan umudunu kararttılar. Buda yetmedi terörle imtihan ettiler. Yetmedi, anarşi ile imtihan ettiler. Gece yattık, sabah kalktık yüzde 80 fakirleyen bir Türkiye tablosuyla bizi terbiye etmeye çalıştılar. 1999 depreminde Yalova’ya gittim sabah halen cesetler yerdeydi. Sordum niçin bu cesetler yerde. Aldığım cevabı hayatım boyunca unutmadım. Dediler maalesef ceset torbamız yok, toplayamıyoruz. Türkiye’de deprem sadece binaları yıkmadı. Aslında bizim inandığımız, güvendiğimiz devleti yıktı. Biz oralardan bugünlere geliyoruz. Yine Türkiye’nin aynı noktalara düşmesini istemiyoruz. Yine Türkiye’nin aynı karanlıklarda olmasını istemiyoruz. Tam 16 yıldır Türkiye büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye yeniden özgüvenini yakaladı. Bize her şeyi söyleyebilirler. Bize her türlü iftirayı atabilirler. Bize ne söylerse söylesinler ama biz bir şeyi kendimize söyletmeyiz. Çünkü Allah’ta, bu millette şahittir. Bize bir şey yaptıramadılar ve biz o bir şeye sahip çıktık. Allah’ımıza hamdolsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik” şeklinde konuştu.

"Yıl başından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcı kodese girdi"

Bugün sabah Cudi’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, “Terörle mücadele aynen devam ediyor. Aynı şekilde uyuşturucuyla mücadele de devam ediyor. Ben bir söz söyledim. Okul etrafında eğer uyuşturucu satıyorlarsa bunların ayaklarını kırın dedim. Hayatında bu işin acımasını yaşamamış enteller, danteller ne yaptılar, bana kabahat buldular. Peki bizim evlatlar ne yaptı. Yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıkı verdi. Cumhuriyet tarihinde bir rekordur. Bitti demiyorum. Geçen yıllara nazaran 2 kat, 3 kat yakalamalarımız arttı. 2016 yılında 5 bin 500 kilo eroin yakalanmış, şu anda yakalanan eroin neredeyse 8 bin 500 kiloyu buldu ve daha 6 ayı tamamlamadık. O sentetik uyuşturucular nerede üretiliyor. Hollanda, Belçika, Avusturya ve Danimarka. Yani Avrupa’nın tam göbeğinde. Bunları ucuz ucuz Türkiye’ye gönderiyorlar. Bunları bir terör saldırısı kabul ediyoruz. Sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu uyuşturucuyla öyle bir mücadele ediyoruz ki bu ülkeye şeref sözümüzdür bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak. Hepsini silip süpüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"Turistler bile Kılıçdaroğlu’nu dinlemedi"

Türkiye’nin hızlı bir şekilde büyüdüğünü dile getiren Soylu, “Her alanda büyüyoruz. Kılıçdaroğlu bizi dünyaya şikayet etti. Dedi ki ’Türkiye güvensiz bir ülkedir, Türkiye’ye yatırımda yapmayın, Türkiye’ye de gitmeyin.’ Turistler bile Kılıçdaroğlu’nu dinlemedi. 2016 yılında 26 milyon, 2017 yılında 33 milyon, Allah nasip ederse bu yılda 40 milyon turist gelecek. Türkiye’yi dünyanın merkezi haline getiriyoruz hem de onların gözünün içine baka baka. Hoplamalarının, çıldırmalarının, kıskanmalarının, bunu yapmayın demelerinin sebebi budur. Türkiye’de büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Artık Doğu ve Güneydoğu’da huzur var. Oralarda eskiden ikindiden sonra sokağa çıkılmıyordu. Artık belediyelerde o kadar güzel hizmetler yapıyor ki insanlar mutlu. Bundan rahatsız olan Muharrem İnce soluğu Selahattin Demirtaş’ın yanında aldı. İşi gücü bıraktılar hapishaneye onu ziyarete gittiler. Çıktı Edirne’deki mitingde dedi ki ’biz Demirtaş’ın hapisten çıkmasını istiyoruz’ dedi. Peşine kimler takıldı. Karamollaoğlu ne dedi oda ’Demirtaş çıksın.’ Ben milliyetçiyim diye geçinen Meral Akşener ne dedi. Oda ’Demirtaş çıksın’ dedi. Hepsi ama hepsi aynı çizginin içerisinde oldular. Bunlara sormak gerekir Demirtaş ne için içeride?” dedi.

"Hiç kimseden izin almadan Kandile’ Türk bayrağını dikeceğiz"

Terör örgütlerinin hayatlarının en ağır darbelerini aldıklarına vurgu yapan Soylu, “Bunlar Selahattin Demirtaş dışarı çıksın diye bağırsın sonra da Afrin’de PKK’yı, PYD’yi silip süpüren Metin Temel paşanın apoletlerini sökeceksin öyle mi? Ya sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya. Bunun tek başına bir şey olduğunu düşünmeyin. Bu çok tehlikeli bir oyundur ve bu ayıplı bir oyundur. CHP’yi bu oyuna dahil edenler tarihi bir günah işlemekteler. Asıl oradaki hedef şu. Siz Amerika’dan izin almadan nasıl Afrin’e girersiniz. Biz izin almadan Afrin’e girdik, şimdi hiç kimseden izin almadan Kandil’e Türk bayrağını dikeceğiz. CHP’li kardeşlerimize bunu söyleyin. Bu PKK ile ilişkilerini bize açıklasınlar. Yöneticileri diyorlar ki sizin Kandil’de ne işiniz var. Kandil PKK’nin kurma karargahıdır. Kandil PKK’nın lojistik karargahıdır. Kandil aynı zamanda PKK’nın Avrupa ve Amerika dahil bütün ülkelerle ilişkilerini kurduğu uluslar arası bir karargahıdır. Aynı zamanda Diyarbakır, Şırnak, Hakkari bütün halkların üzerine psikolojik olarak baskı kurduğu karargahıdır. Bu böcek yuvasını dağıtmak bugün Türkiye’nin birinci vazifesidir. Herkes bizim şu anda terörle mücadele de daha fragmanımızı gördü, 24 Haziran’dan sonra siz bakın nasıl terörle ediliyor. Bize 300 yıldır gerileme dönemi yaşattılar. Allah’a şükürler olsun Türkiye 21. yüzyılın başından itibaren yükselme dönemindedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu, partililer karanfiller attı.