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27 Mayıs 2018 23:32

Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu

TFF 2.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu

27 Mayıs 2018 23:32

Lig Play-Off final maçında Afjet Afyonspor, Sakaryaspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım oldu.



Stat: Mersin


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx


Sakaryaspor: Ercüment Kafkaslı x, Serdar Ümit Deniz x (Yunus Emre Yalçın dk. 75), Ramazan Çevik x (Cem Ekinci dk. 78), Beykan Şimşek x (Tevfik Köse dk. 81), Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı x, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık x, Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu x


Teknik Direktör: Engin Korukır


Afjet Afyonspor: Bekir Demircan x, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin x, Yasin Yener x, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx (Emre Pehlivan dk. 90 ?), Ersel Aslıyüksek xx, Oltan Karakullukçu x (Abdulkadir Kuzey dk. 85 ?), Erdi Zengin x (Timuçin Aşcıgil dk. 65 xx)


Teknik Direktör: Sabahattin Akgül


Goller: Mahir Sağlık (dk.14) (Sakaryaspor), Türker Toptaş (dk. 31), Timuçin Aşcıgil (dk. 71) (Afjet Afyonspor)


Sarı kartlar: Karahan Yasir Subaşı, Mahir Sağlam, Cenk Kaplan (Sakaryaspor), Erdi Zengin, Yasin Yener (Afjet Ayfonspor)




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