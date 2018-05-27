Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım Afjet Afyonspor oldu

Lig Play-Off final maçında Afjet Afyonspor, Sakaryaspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım oldu.
Stat: Mersin
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Sakaryaspor: Ercüment Kafkaslı x, Serdar Ümit Deniz x (Yunus Emre Yalçın dk. 75), Ramazan Çevik x (Cem Ekinci dk. 78), Beykan Şimşek x (Tevfik Köse dk. 81), Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı x, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık x, Tufan Kelleci xx, Burak Bekaroğlu x
Teknik Direktör: Engin Korukır
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan x, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin x, Yasin Yener x, Nazmi Candoğan xx, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx (Emre Pehlivan dk. 90 ?), Ersel Aslıyüksek xx, Oltan Karakullukçu x (Abdulkadir Kuzey dk. 85 ?), Erdi Zengin x (Timuçin Aşcıgil dk. 65 xx)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Goller: Mahir Sağlık (dk.14) (Sakaryaspor), Türker Toptaş (dk. 31), Timuçin Aşcıgil (dk. 71) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Karahan Yasir Subaşı, Mahir Sağlam, Cenk Kaplan (Sakaryaspor), Erdi Zengin, Yasin Yener (Afjet Ayfonspor)