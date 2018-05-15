Lig 3. Grup Play-off yarı final maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Elaziz Belediyespor’u 3-2 yendi. İlk müsabakada Elaziz Belediyespor’u 5-2 yenen Tarsus İdman Yurdu finalde Kızılcabölük’le karşı karşıya gelecek.
Stat: Tarsus Şehir Stadı
Hakemler: Alper Çetin xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emrah Ünal xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Serkan xx (Sefacan dk. 46 xx), Abdurrahman xx, Yasin xx, Ferhat xx, Ergun xx (Mümin dk. 72 x), Muhammet xxx, Sefa Durmuş xx, Yılmaz xx (Samet dk. 46 x), Nurullah xxx, İbrahim xx
Elaziz Belediyespor: Engin xx, Eren xx (Orhan dk. 73 x), Onur xx, Fahri x (Nihat dk. 19 xx) Abdullah xx, Altan xx (Emre dk. 65 x), Okan xx, Furkan xx, Çağlayan xx, Batuhan xx, Volkan xx
Goller: Ergun (dk. 7 ve 59), Ferhat (dk. 49 pen.) (Tarsus İdman Yurdu), Volkan (dk. 66 ve 81) (Elaziz Belediyespor)
Sarı kartlar: Serkan (Tarsus İdman Yurdu), Batuhan, Nihat, Okan (Elaziz Belediyespor)