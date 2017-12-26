Sporda Mersin-Tarsus kardeşliği

Bir birinin başarıları ile gurur duyması gerektiğini düşünüyoruz ve bu işi Mersin ile Tarsus arasında başlatmak istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Mersin İdmanyurdu’nun Kulüp Başkanı Hamit İzol ile 3. Lig takımlarından Tarsus İdmanyurdu’nun Kulüp Başkanı Önder Ege, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can başkanlığında bir araya gelerek, iki takımın taraftarları arasında kardeşlik bağının güçlendirilmesi için görüş birliğine vardı. Kulüp yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, aynı ilin iki takımının taraftarları arasında bir hemşericilik bilinci oluşturulması, bu çerçevede karşılaşmaların da kardeşlik ruhu içerisinde takip edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Macit Özcan Spor Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana Mersin genelinde spora her türlü desteği verdiklerini söyledi. Akdeniz Oyunları vesilesiyle kente kazandırılan spor tesislerinin dolu dolu kullanılmasını arzuladıklarını dile getiren Kocamaz, her konuda olduğu gibi Mersin’i spor konusunda da Türkiye’nin marka kenti yapmak istediklerini vurguladı. Bu kapsamda Uluslararası Mersin Maratonu ve Uluslararası Bisiklet Yarışlarını düzenlediklerini kaydeden Kocamaz, bunların yanında zaman zaman spor kültürünün geliştirilmesi yönünde Türkiye’nin gündemindeki söz sahibi spor adamlarını Mersin’de ağırladıklarını ifade etti. Kocamaz, bu tür etkinliklerin bundan sonra da artarak devam edeceği gibi, amatör spora desteklerinin de süreceğini söyledi.

"Çukurova çanağı bir bütün olarak görülmeli"

"Biz istiyoruz ki spor barış için, kardeşlik için, özellikle de bir ilin takımları ise hemşericilik bilincini geliştirmek için yapılsın" diyen Kocamaz, "Geçmişte Adana ile Mersin arasında ya da Mersin ile Tarsus arasında, Tarsus ile Adana arasında yapılan maçlarda hiç tasvip etmeyeceğimiz bazı olaylarla karşılaştık. Ama artık Çukurova çanağı bir bütün olarak görülüyor. Mersin, Tarsus, Adana takımlarının bir birinin kardeşi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir birinin başarıları ile gurur duyması gerektiğini düşünüyoruz ve bu işi Mersin ile Tarsus arasında başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

İki kulübün başkanının bu konuda bir fikir birliğine vardığını ve bu amaçla çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Kocamaz, "Ben her iki kulüp başkanına ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’a da böyle bir girişimde bulundukları için teşekkür ediyorum. Gerçekten sporun barış için yapıldığı bir dönemde, kulüplerin kendi arasında bir problem yok ama maalesef bazı fanatizme kaymış taraftarlar arasında slogan yarışı olduğunu görüyoruz. İnşallah bugün burada gösterilen bu çaba tribünlere de yansır, şehirlere de yansır. Neticede burada hangi takımımız başarı gösterirse bu hepimizin başarısı olacaktır. Biz de bununla gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise buradaki birliktelik ve kardeşlik tohumlarının, 2014 yerel seçimlerden sonra Kocamaz’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile atıldığını belirterek, "İnşallah bugün de bu tamamen kayıt altına alınarak tescillenmiş oluyor. Spor kardeşlik, birliktelik ve beraberlik demektir. Bu birlikteliğin devam edeceğine ve tüm kesimlere yansıyacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İzol; "Mersin ve Tarsus hepimizin ortak paydası"

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Hamit İzol, spordaki bu kardeşliği sağlamak adına Tarsus İdmanyurdu Başkanı Önder Ege ve yönetimi ile bir görüş birliğine, bir fikir birliğine vardıklarını dile getirerek, "Bundan sonra taraftarlarımızla da bir araya gelerek bu kardeşlik bağını güçlendireceğiz. İki takımın taraftarlarını bir araya getireceğiz, maçları birlikte izleyeceğiz. Mersin’in taraftarlarını Tarsus’a, Tarsus’takileri Mersin’e getirerek güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Biz kendi şehrimizde başka takımları desteklemek yerine, Mersin olarak Tarsus’u, Tarsus olarak Mersin’i desteklemeliyiz. Daha güzel projeler üretip, birlikteliğimizi daha da pekiştirmemiz gerekir. Çukurova’da yetişen futbolcu, hiçbir yerde yetişmiyor. Ama maalesef yetiştirdiğimiz futbolcuları hep başka kulüplere kaptırıyoruz. Neden kendi takımlarımız arasında futbolcu transferi olmasın? Bu anlamda da güzel bir işbirliği yapabileceğimize yürekten inanıyorum. Böylece daha çok ’Mersinlilik’ bilincini yerleştirebiliriz. Mersin, Tarsus hepimizin ortak paydası. Tarsus ligde iyi bir yerde olursa, Mersinliler o heyecanı yaşamalı, Mersin İdmanyurdu iyi bir yerde olursa da Tarsuslar bu heyecanı yaşamalıdır" dedi.

Tarsus İdmanyurdu Kulüp Başkanı Önder Ege ise spor birleştirici gücünden yararlanmak gerektiğini ifade ederek, "Futbol, basketbol ve sporun diğer alanlarına baktığımızda, toplumun her kesimini birleştiren, birliktelik ruhunu yansıtan alanlardır. Ne yazık ki, bugüne kadar belki bazı fanatik grupların etkisi ile Mersin İdmanyurdu ve Tarsus İdmanyurdu arasında gerçekten bir dostluğa dayalı sağlıklı bir ilişki kurulamadı. Ama bugün baktığımızda Mersin’in iki profesyonel takımı var. Trabzon’a baktığımızda 8-10 tane takımı var. Biz bu iki takımı dahi yaşatmakta zorlanıyoruz. Mersin İdmanyurdu’nun içinde bulunduğu durum ortada. Bundan üzülmemek elde değil. Biz de zar zor mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu takımların yerleri çok daha yukarılarda olması gerekir. Bu da birlik ve beraberlikle olacaktır. Bugün Mersin-Tarsus ile olur, yarın Adana takımları ile olmalıdır. Biz güney bölgesi olarak sporda bu birlikteliği yansıtmamız lazım. Tabiki sporun rekabet boyutu da var, yarışacağız, kardeşçe, dostluk içerisinde ama birbirimizi desteklememiz lazım. Bu kısır çekişmelerden arınıp, önümüze bakmak zorundayız. Aksi taktirde sürekli hüsranla biten sezonlar yaşarız" diye konuştu.