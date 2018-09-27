Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin antrenör bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki toplantıda konuşan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, projenin ülkenin spor geleceği açısından önemli olduğunu söyledi. Yıldızbakan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçen ve Türk spor tarihimizin en büyük alt yapı projelerinden biri olan bu proje ile il geneli tespit edilen okullarda okuyan ilkokul 3. sınıf öğrencileri testlere tabi tutulup, yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması sağlanacak. Yapılan testler sonunda başarılı olan çocuklarımız, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı spor branşlarına yönlendirilecekler" dedi.

Proje kapsamında, 1 Ekim 2018 ile 18 Ocak 2019 tarihleri arasında tüm kentteki 3. sınıfta okuyan öğrencilere eğitmenler eşliğinde tarama yapılacağı bildirildi.