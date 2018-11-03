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Sportif yetenek taraması yürütme kurulu toplantısı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Yürütme Kurulu toplantısı, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar Başkanlığında yapıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında tüm yurtta uygulamaya konulan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” yürütme kurulu toplantısı toplantısı Edip Buran Spor Salonu Toplantı Salonunda yapıldı. Bu yıl hayata geçen proje, Mersin'in tüm ilçelerinde ilkokul 3. sınıfta okuyan öğrencilere uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılmaya devam edecek.



"Proje Türkiye'nin en büyük alt yapı projesi"


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, projenin Türk tarihinin en büyük alt yapı projesi olduğunu belirterek, "Proje ile ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri testlere tabii tutulup, yeni yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması hedeflenmektedir. Yapılan testler sonunda başarılı olan çocuklarımız yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı spor branşlarına yönlendirilecekler. Proje ile alakalı Tarsus ve Çamlıyayla İlçelerimizde 3'üncü sınıflarda okuyan 3 bin 211 öğrencimizi taramadan geçirerek yeni yetenekleri keşfetmeye devam ettik" şeklinde konuştu.

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