Stajını tamamlayan avukat cübbe giyip yemin etti

Mersin Barosu Başkanlık makamında gerçekleşen yemin töreninde konuşan Yeşilboğaz, temelinde hak ve adalet olan avukatlık mesleğinin özveri isteyen bir meslek olduğunu belirterek, "Meslekte en çok dikkat etmeniz gereken konu adalet çizgisinden şaşmamak, mesleğin etik kurallarına riayet etmek. Pusulanız adalet ve hukuk olsun. Hukukçu hiç kimseye biat etmez. Bir hukukçu topluma yön verir, toplumu dizayn eder. Ama sizi kimse dizayn etmesin, buna izin vermeyin" dedi.

Meslektaşlarının her türlü sorunlarında her daim yanlarında olacağını söyleyen Yeşilboğaz, "Meslek hayatınızda Mersin Barosu’na ve bizlere katkı sunacağınıza inanıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.