Stajını tamamlayan avukatlar cübbe giydi

Mersin'de stajını başarıyla tamamlayan 14 avukat yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Mersin Barosu'nda yapılan törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, genç avukatlara tavsiyelerde bulundu. Avukatlara demokrasi ve adalet çizgisinde asla şaşmamaları önerisinde bulunan Yeşilboğaz, "Genç meslektaşlarımız sadece kendilerine, bu ülkenin cumhuriyet değerlerine inansınlar ve bu uğurda mücadele etsinler. Bütün işler zor olabilir ama kolay kılınabilir. Yollar zor olabilir, yol görünmez olabilir. Ama diyoruz ki, zor da olsa ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız. Meslektaşlarıma meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.