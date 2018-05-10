Stajını tamamlayan avukatlar, yemin edip cübbe giydi

Stajını tamamlayan avukatlar için Mersin Barosu’nda yemin töreni düzenlendi.

Törende, Avukat Betül Gökşen Yeşilmen ve Avukat Nurullah Yıldız yemin edip cübbelerini giydi. Mesleğe ilk adımını atan genç avukatlara ruhsatnamelerini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir verdi.

Törende konuşan Özdemir, "Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsuru da avukat ve avukatlık mesleğidir. Avukatsız adalet olmaz. Anlamlı ve kutsal bir görev ifa edeceksiniz. Mesleğinizi layıkıyla yürüteceğinize dair yemin edeceksiniz. Savunma mesleğini yaparken en önemli unsur, ahlak ve edilen yemine bağlılıktır. Mersin Barosu ailesine yeni meslektaşlarımızın katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Törene, baroya bağlı avukatlar ve yemin eden avukatların ailesi katıldı.