Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 09:38

Stajını tamamlayan avukatlar, yemin edip cübbe giydi

Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak yemin edip cübbe giyen 2 avukat, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir’den aldı.

Stajını tamamlayan avukatlar, yemin edip cübbe giydi

10 Mayıs 2018 09:38


Stajını tamamlayan avukatlar için Mersin Barosu’nda yemin töreni düzenlendi.


Törende, Avukat Betül Gökşen Yeşilmen ve Avukat Nurullah Yıldız yemin edip cübbelerini giydi. Mesleğe ilk adımını atan genç avukatlara ruhsatnamelerini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir verdi.


Törende konuşan Özdemir, "Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsuru da avukat ve avukatlık mesleğidir. Avukatsız adalet olmaz. Anlamlı ve kutsal bir görev ifa edeceksiniz. Mesleğinizi layıkıyla yürüteceğinize dair yemin edeceksiniz. Savunma mesleğini yaparken en önemli unsur, ahlak ve edilen yemine bağlılıktır. Mersin Barosu ailesine yeni meslektaşlarımızın katılmasının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Törene, baroya bağlı avukatlar ve yemin eden avukatların ailesi katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
25
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç