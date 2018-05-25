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25 Mayıs 2018 11:32

Stajyer avukat, cübbe giydi

Mersin’in Anamur ilçesinde, stajını başarıyla tamamlayan avukat Ali Kaan Doğan yemin edip cübbe giyerek, avukatlığa ilk adımı attı.

Stajyer avukat, cübbe giydi

25 Mayıs 2018 11:32


Anamur’da stajını tamamlayan avukat Ali Kaan Doğan için yemin töreni düzenlendi. Törende, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir’den alan Doğan, cübbe giyip yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı.


Törende konuşan Özdemir, mesleki dayanışmaya önem verdiklerini belirterek ilçelerde tek bir meslektaşları dahi olsa mesleğe ilk adımı atma mutluluğunu birlikte yaşamaya önem verdiklerini, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özdemir, "Mesleğimizi güçlendirecek ve mesleki sorunlarımızı çözecek hizmet odaklı çalışmalarımızla, baromuz önemli yol kat etmiştir. Mersin Barosu ailesine yeni katılan avukatımız Ali Kaan Doğan’ı tebrik ediyorum, meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.




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