Stajyer avukat, cübbe giydi

Anamur’da stajını tamamlayan avukat Ali Kaan Doğan için yemin töreni düzenlendi. Törende, avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkan Vekili Gazi Özdemir’den alan Doğan, cübbe giyip yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı.

Törende konuşan Özdemir, mesleki dayanışmaya önem verdiklerini belirterek ilçelerde tek bir meslektaşları dahi olsa mesleğe ilk adımı atma mutluluğunu birlikte yaşamaya önem verdiklerini, bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özdemir, "Mesleğimizi güçlendirecek ve mesleki sorunlarımızı çözecek hizmet odaklı çalışmalarımızla, baromuz önemli yol kat etmiştir. Mersin Barosu ailesine yeni katılan avukatımız Ali Kaan Doğan’ı tebrik ediyorum, meslek hayatında başarılar diliyorum" dedi.