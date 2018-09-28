Stajyer avukatlar Yeşilboğaz'ı ziyaret etti

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hukuk fakültesinden mezun olan avukatlara tavsiyelerde bulunarak, "Sizler adaleti temsil ediyorsunuz ve topluma rol-modelsiniz" dedi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 3 stajyer avukat, Yeşilboğaz'ı makamında ziyaret etti. Meslektaşlarına yönelik konuşma yapan Yeşilboğaz, "Avukatlar ile uygulanan adalet sistemi arasında hep bir çelişki, çatışma olacak. Müvekkillerinizin haklarını savunurken maddi gerçeği ortaya çıkarmak zorundasınız. Biz avukatlar toplumun, halkın güvencesiyiz. Suçluyu değil, onun adil yargılanma hakkını koruyoruz" dedi.

Staj eğitimi sürecinde avukatlığı ve mesleğin etik kuralları öğretileceğini kaydeden Yeşilboğaz, "Mersin Barosu'ndan dimdik bir avukat olarak çıkacaksınız. Bu ülkede demokrasi ve adaletin gelişmesi için sizler öncü olacaksınız, bizler de size yardımcı olacağız. Baromuz bünyesinde bulunan komisyon ve merkezlerde aktif olarak görev almanızı tavsiye ediyorum. Hem baroyla ve meslektaşlarınızla entegre olmuş olursunuz, hem de mesleki gelişiminize büyük katkı sağlamış olursunuz. Sizler adaleti temsil ediyorsunuz ve topluma rol-modelsiniz. Staj döneminizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.