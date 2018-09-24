Stajyer avukatlara "Adalet Sisteminde Çocuk" eğitimi verildi

Mersin Barosu, stajyer avukatlara yönelik 'Adalet Sisteminde Çocuk' konulu eğitim çalışması düzenledi.

Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren 'Adalet Sisteminde Çocuk' konulu eğitim çalışması kapsamında, 2. Çocuk Mahkemesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mehmet Yarıkkaya, 'çocukla görüşme iletişim teknikleri', Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yrd. Av. Kamil Ekinci, 'suça sürüklenen çocuk vakası', TBB Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Av. Burcu Düzen, 'mağdur çocuk vakası' , 1. Çocuk Mahkemesi Sosyal Hizmet Uzmanı Hamdi Demirel ise 'korumaya muhtaç çocuk, ÇKK kapsamında uygulanan tedbirler ve sosyal inceleme raporları' konularında sunum yaptı. Eğitim çalışmasında stajyer avukatların interaktif katılımı ile kaynaşma, gözlemleme sağlanarak farkındalık oyunları oynandı ve vakalara ilişkin canlandırmalar yapıldı.

"Çocuk suçlarına ilişkin ifadelerde sizler yardımcı olacaksınız"

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, toplumda önemli bir konu olan çocukların adalet sistemindeki yeri ile ilgili ilk eğitim çalışmasını düzenlediklerini belirterek, "Bu eğitim çalışması sonunda sertifika alan tüm meslektaşlarımız önümüzdeki süreçte çocuk suçlarına ilişkin CMK atamalarında özel görevlendirilecektir. Bu bilgilerle donanın. Meslek hayatınızda çok işinize yarayacak. İstismara uğrayan, şiddet gören, suça sürüklenen çocukların ifadesinin alınmasında maalesef en çok yardımı dokunacak olan avukatların bilgi ve tecrübe eksikliği, onların bir kez daha aynı sorunu yaşamalarına neden oluyor. Buna meydan vermememiz gerekiyor. Bu nedenle bu eğitim çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

"Etkili iletişim travma sürecini azaltır"

Çocukla etkili iletişimin önemi konusunda bilgiler veren Yarıkkaya ise, "Etkili bir iletişim, çocuğun birden fazla dinlenilmesini engeller. Soruşturma veya ifade alma sürecindeki travma etkisini azaltır. Tarafsız sonuçlara ulaşılması ihtimalini artırır. Doğru ve hakkaniyetli karar alma sürecine imkan sağlar. Çocuğun haklarını öğrenmesi ve adli sürece etkin katılımını sağlar" ifadelerini kullandı.

"Karşınızdaki bireyin çocuk olduğu unutulmamalı"

Düzen de mağdur çocuk vakası üzerinden, mağdur çocukların hakları, mağdur çocukların o süreçte yaşadığı sorunlar ile avukatların bu konuda neler yapması, nasıl davranması gerektiği, mağdur ve tanık çocukların ifadelerinin ne şekilde alınacağı konularında katılımcılara bilgiler verdi. Düzen, "Etkin bir çocuk adalet sistemi multi disipliner bir çalışma ile gerçekleşebilir, burada biz avukatlara çok önemli görevler düşüyor. Karşınızdaki bireyin çocuk olduğunu unutmayın. Çocuk bu sistem içinde şaşkına dönüyor, korkuyor, örseleniyor, damgalanıyor. Sizler bu çocukların haklarını korumak için buradasınız" şeklinde konuştu.