Stajyer öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Genel olarak "iş güvenliği ve iş kazası nedir" konularının işlendiği bir eğitim konferansı verildi. Erdemli Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Hülya Civelek tarafından belediye konferans salonunda gerçekleşen eğitimler, önümüzdeki dönemlerde de belirli zamanlarda yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çalışanların kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür eğitimlerin ve sağlık kontrollerinin bütün olarak yaptıklarını belirtti. Kurumlardaki stajyerlere zorunlu olarak verilen 8 saatlik eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı güvenliğinin genel kültürü, çalışanların yasal hakları, iş sağlığı güvenliği kanunları, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularının ele alındığını dile getiren Tollu, "Erdemli Belediyesi çalışanlarından yöneticilerine, stajyerlerine kadar büyük bir ailedir. Biz aile bireylerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda da onların Erdemli’ye daha iyi hizmetler verebilmesi adına bu tür etkinlikler düzenliyoruz” dedi.