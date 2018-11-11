Su birikintisine giren minibüs takla attı: 16 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde su birikintisine girip kaza yapan minibüsteki 16 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde su birikintisine girip kaza yapan minibüsteki 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında Adana-Mersin otoyolu Yenice mevkisinde meydana gelen kazada, Adıyaman'dan İstanbul'a giden Y.K.'nin (35) kullandığı 02 D 6122 plakalı minibüs, otobandaki su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs takla atarken, şarampole düşen araçta bulunan 16 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.