Sahil Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, ilgili diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Toplantıda konuşan Vali Su, bu dönemin daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alacaklarını belirterek, bu tedbirleri koordinasyon içinde alınmasını sağlayacaklarını söyledi. Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağının da altını çizen Su, okul servis araçları denetimlerinin tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini kaydetti. Mersin’de özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Su, "Kamu kurumları, güvenlik güçleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, idareciler ve veliler olarak hep birlikte hareket ederek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarılı ve huzur içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güvenli servis taşımacılığı, gün ışığından daha fazla yararlanma, Güvenli Okul Güvenli Eğitim (GOGEM Projesi, okullardaki güvenlik kamera sistemleri ile bu sistemlerin Kent Güvenliği Yönetim Bilgi Sistemi (KGYS) ile entegrasyonunun sağlanması gibi ana gündem maddeleri ve diğer gündem maddeler görüşülürdü.