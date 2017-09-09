Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 13:54

Su: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hep birlikte çalışacağız"

18 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılının Güvenlik Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Su:

09 Eylül 2017 13:54


Sahil Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, ilgili diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer katıldı. Toplantıda konuşan Vali Su, bu dönemin daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alacaklarını belirterek, bu tedbirleri koordinasyon içinde alınmasını sağlayacaklarını söyledi. Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağının da altını çizen Su, okul servis araçları denetimlerinin tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini kaydetti. Mersin’de özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Su, "Kamu kurumları, güvenlik güçleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, idareciler ve veliler olarak hep birlikte hareket ederek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarılı ve huzur içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için çalışacağız" dedi.


Konuşmaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güvenli servis taşımacılığı, gün ışığından daha fazla yararlanma, Güvenli Okul Güvenli Eğitim (GOGEM Projesi, okullardaki güvenlik kamera sistemleri ile bu sistemlerin Kent Güvenliği Yönetim Bilgi Sistemi (KGYS) ile entegrasyonunun sağlanması gibi ana gündem maddeleri ve diğer gündem maddeler görüşülürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç