Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:51

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi

Mersin’de Erdemli ilçesindeki Ayaş Lütfi Elvan Sulama Göletine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, 20 bin adet sazan balığı bırakıldı.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi

08 Temmuz 2018 11:51


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mevlüt Göksu, proje kapsamında Mersin’de 11 gölete toplam 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldığını belirterek, balık tüketim miktarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.


Mersin’de denizde yetiştirilen su ürünleri üretim kapasitesinin yıllık 4 bin 950 ton olduğunu kaydeden Göksu, "İç sularda ise üretim kapasitesi 482 tondur. Dünyada kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı 18.6 kilogram, Avrupa’da ise 23 kilogram iken ülkemizde kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı ortalama 6 kilogramdır. İlimizde kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarının artırılması hedeflenmektedir" dedi.


Göksu, il sınırları içerisinde kalan bütün sularda, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında sazangil avcılığının yasak olduğunu hatırlatarak, avlanılabilir minimum boy limitinin 40 santimetre olduğunu, ayrıca amatör balıkçıların her avcılıklarında en fazla 5 adet yakalayabileceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç