Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Mevlüt Göksu, proje kapsamında Mersin’de 11 gölete toplam 100 bin sazan balığı yavrusu bırakıldığını belirterek, balık tüketim miktarının artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Mersin’de denizde yetiştirilen su ürünleri üretim kapasitesinin yıllık 4 bin 950 ton olduğunu kaydeden Göksu, "İç sularda ise üretim kapasitesi 482 tondur. Dünyada kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı 18.6 kilogram, Avrupa’da ise 23 kilogram iken ülkemizde kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarı ortalama 6 kilogramdır. İlimizde kişi başına düşen yıllık balık tüketim miktarının artırılması hedeflenmektedir" dedi.

Göksu, il sınırları içerisinde kalan bütün sularda, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında sazangil avcılığının yasak olduğunu hatırlatarak, avlanılabilir minimum boy limitinin 40 santimetre olduğunu, ayrıca amatör balıkçıların her avcılıklarında en fazla 5 adet yakalayabileceklerini sözlerine ekledi.