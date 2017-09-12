Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde bulunan tatil siteleri civarında bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışmalara başlayan ekipler, şüpheli bir şahsı izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın uyuşturucu maddeleri bir siteye ait apartman boşluğuna sakladığını belirleyen ekipler, fişek olarak tabir edilen 20 paket uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs ise tutuklandı.