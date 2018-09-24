Mersin'in Mut ilçesinde sulama havuzuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağcağız Mahallesi'nde meydana gelen olayda, meydana geldi. 65 yaşındaki Meryem Akkaya pekmez yapmak için evin önünde üzüm çiğnerken dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmaktan dönen Mehmet Akkaya eşinin örtüsünü havuzda görüp almak isterken eşi Meryem Akkaya'nın cansız bedenini suda görünce hemen olayı Jandarma ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri havuz içerisinden çıkartılan Meryem Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.