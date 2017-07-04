Sulama suyu, 200 çiftçiye yeniden umut oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarımsal üretim yapan çiftçilere verilen destek meyvelerini vermeye devam ediyor. Merkez Akdeniz ilçesi Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde mevcut sulama havuzundan sulama borusu olmadığı için faydalanamayan üreticiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından döşenerek kaynak işi tamamlanan 3 bin 522 metre uzunluğundaki sulama borusu ile üretime başladı. 200 çiftçi ailesi, özellikle suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılması için damla sulamaya teşvik edilerek, daha az su ile daha çok alanda sulama sayesinde kurak araziler ekonomiye kazandırıldı.

Üreticilerin arazilerini sulamaya başlamasıyla artık daha mutlu olduğunu belirten Bağcılar İhsaniye Mahalle Muhtarı Rıza Yıldız, “Mevcut havuzumuz vardı ama bin dönüm arazimiz sulanamıyordu. 3 bin 500 metre uzaktaki arazilere sulama borusu olmadığı için buradan su götürülemiyordu ve sulama yapılamıyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Gökçek’e ilettik. Allah razı olsun ne istediysek bir seferde borumuzu da verdiler, kaynağını da yaptılar. Şu anda oradaki vatandaşımız arazisini sulayacak ve daha çok verim alarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacak. İnsanlar çok mutlu. Allah, Burhanettin Başkan’dan razı olsun. Çiftçi de biliyor ki hizmetin adı Burhanettin Kocamaz. Mersin’de her tarafta hizmet var, Allah razı olsun. Elimizde imkan vardı ama kullanamıyorduk. Türkiye’de bazı bölgelerde su yokken, biz elimizdeki suyu kullanamıyorduk. Büyükşehir Belediyesi yardımımıza yetişerek Bağcılar İhsaniye Mahallesi’ne can suyu oldu. Suya kavuşan herkes şimdi mutlu ve dua ediyor. Hem vatanseverliğiyle hem hizmetleriyle Sayın Başkanımıza çok minnettarız” dedi.

Öte yandan, Tarsus’un Çakırlı Mahallesi de Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinden faydalanan mahallelerden oldu. Yıllardır aynı pompa ile sulama yapmaya çalışan ancak ayda bir kere arıza yaptığı için sulamaya ayda 10 gün ara vermek zorunda kalan Çakırlı Mahallesi de Büyükşehir Belediyesi sayesinde bu eziyet ve mahrumiyetten kurtuldu. Yapılan başvuruları olumlu sonuçlanan Çakırlı Mahallesi’nde, 5 bin dekar arazide damla sulamaya geçilmesi teşvik edilirken, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen motor, pompa ve müştemilattan oluşan elektropompaj sulama tesisinden 325 çiftçi ailesi faydalanmaya başladı. Keşbükü çayından alınan saniyede 80 litre su, 66 bin liraya mal olan yeni pompa sayesinde Kemiktaşı Tepesi’ne yapılan havuza terfi edildikten sonra buradan da dağıtım boruları ile arazilere iletiliyor.