Sünnet şöleni sürüyor

Şimdiye kadar 150 çocuk sünnet edildi.

2 Temmuz Pazartesi günü başlayan etkinlikte bugüne kadar Medical Park Tarsus Hastanesi’nde 150 çocuğun sünnet işlemi yapıldı. Operasyonları, Üroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları ve Op. Dr. Özdemir Erdoğan ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cemal Parlakgümüş gerçekleştiriyor. Ameliyathanede ve steril koşullarda yapılan sünnet operasyonlarının bir ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Ağlayanları sakinleştirdi

Sünnet şöleni kapsamında hastanede çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Şevket Can, miniklere moral verip ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu’nun eşliğinde gerçekleşen ziyarette ağlayan bazı çocukları sakinleştiren Başkan Can, şenlik kapsamında en az bin çocuğun sünnet işleminin yapılacağını, başvuru yoğunluğu dikkate alındığında daha yüksek sayılara ulaşılabileceğini söyledi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu ise sünnet etkinliği için hastanenin 4’üncü katının ayrıldığını kaydetti. Halefoğlu, “Günde 30 çocuğun sünneti yapılıyor. Organizasyon için ekibimizi oluşturduk. Operasyonlar, ameliyathanemizde üroloji ve çocuk cerrahisi uzmanı hekimlerimiz tarafından, deneyimli hemşire ve teknisyenlerimizin katılımıyla, steril koşullarda gerçekleştiriliyor” dedi.