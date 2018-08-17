Sünnet şöleninde 750’nci çocuk pastası

Etkinlikte bugüne kadar Medical Park Tarsus Hastanesi’nde 750 çocuğun sünnet işlemi tamamlandı.

Operasyonları, üroloji uzmanları Op. Dr. Zeynel Canoğulları ve Op. Dr. Özdemir Erdoğan gerçekleştiriyor. 750 çocuğun sünnet edilmesi nedeniyle hastanede pasta kesildi. Kutlamaya, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro, belediye yöneticileri, Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zeynel Canoğulları, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu ve hemşireler katıldı.

Bir kat çocuklara ayrıldı

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Canoğulları, sünnet işlemlerinin ameliyathanede ve steril koşullarda yapıldığını, çocuklar için 4’üncü katın ayrıldığını söyledi.

Halefoğlu ise her gün yaklaşık 20 çocuğun sünnet edildiğini belirterek, "Etkinlik için ekibimizi oluşturduk” dedi.

Tarsus Belediyesi yetkilileri de sünnet etkinliğinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını, katılımcı çocuklardan ailesinin maddi durumu iyi olmayanlara giysi yardımı yapıldığını söylediler. Devam eden Tarsus Belediyesi Sünnet Şöleni’nde çocukların kirveliğini Belediye Başkanı Şevket Can üstleniyor.