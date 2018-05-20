Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları Mersin’de başladı

Kademe Yarışmaları’ başladı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi’nde düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan yarışmalara, Türkiye geneli 16 kulüpten 131 kadın, 150 erkek olmak üzere 281 sporcu katıldı.

Mersin’in ev sahipliğinde iki gün sürecek olan yarışların ilk gününde sporcular, çekiç atma, sırıkla atlama, uzun atlama, disk atma, üç adım atlama, yüksek atlama, gülle atma, cirit atma, 100, 400, 800, 1500, 3000 ve 5000 metre koşu ve 400-3000 metre engelli kategorilerinde yarıştı. Yarışları Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş’te izledi.

Atletizm Süper Lig 1. Kademe Yarışmaları’nın birinci gününde toplam 21 yarışma yapıldı ve ilk günü kadınlarda ENKA, erkeklerde Fenerbahçe birinci sırada bitirdi. Erkeklerde 11 yarışmanın sekizini kazanan Fenerbahçe, son beş yıldır şampiyonluğu bırakmayan ENKA’nın 9 puan önüne geçti. İlk gün 85 puan toplayan sarı-lacivertlilerde ciritte Emin Öncel (75.56), uzunda Alper Kulaksız (7.70), yüksekte Alperen Acet (2.21), 100 metrede Ramil Guliyev (10.10), 400 metrede Nicholas Bett (46.89), 800 metrede Ferguson Rotich (1:47.39), diskte İrfan Yıldırım (57.95), 3000 metre engellide ise Hilal Yego (8:34.44) ipi göğüsledi.

Günün diğer yarışmalarında ise birincilikler ENKA’ya gitti. Dünya ikincisi Yasmani Copello, 400 engellinin eski dünya şampiyonu Nicolas Bett’i geçtiği yarışta 48.31 ile dünyada bu yılın en iyi üçüncü derecesini koşarken, 3000 metrede Kaan Kigen Özbilen 8:01.76 ile, 4100’de de ENKA takımı 39.17 ile birinciliği aldı.

Yasmani’den lig rekoru

Yasmani Copello’nun derecesi, aynı zamanda Türkiye Süper Lig’i rekoru olarak da kayıtlara geçti. Milli Atlet, ligin 400 engellide önceki rekoru olan 49.38’i yine Mersin’de 2016’nın ilk kademesinde koşmuştu. Gün sonunda Fenerbahçe 85, ENKA 76, Galatasaray 56, BB Ankaraspor 47, Bursaspor ve Üsküdar Belediyesi 34’er, Kocaeli BŞB Kağıtspor 32, EGO Spor ise 31 puan yaptı.

Kadınlarda ise ENKA 77 puan topladığı ilk günü, 71 puanlı Fenerbahçe’nin önünde tamamladı. Beşiktaş 44 puanla üçüncülüğe yerleşirken, 42 puanlı iki takımdan Bursa Büyükşehir ve BB Ankaraspor sonraki sıraları aldılar. Ligde ikinci güne Anadolu Üniversitesi 40, Üsküdar belediyesi 28, Tokat Anadolu Gençlik ise 13 puanla girecek. İlk günde ENKA 10 yarışmanın sekizini kazanırken, Emel Dereli, İvet Lalova, Kıvılcım Kaya Salman, Yasemin Can, Elif Gören gibi önemli isimleri rahat kazandılar.

Salih Korkmaz’dan yeni rekor

İlk gün yarışlarının tamamlanmasının ardından yürüyüşte geçtiğimiz yıl 8 Türkiye rekoru yenileyen Salih Korkmaz, Mersin’de 20 bin metre yürüyüşte pist U23 rekoru kırdı. Başarılı yürüyüşçü Salih Korkmaz, Mersin’deki Süper Lig 1. Kademe müsabakaları esnasında ilk gün seans sonunda gerçekleştirilen 20.000 metre pist yürüyüş deneme müsabakasından rekorla çıkmayı başardı. 21 yaşındaki Korkmaz, 1:28:07.46’lık derece yaptığı 20.000 metrede, Ahmet Çakan’a ait 17 yıllık 23 yaş altı pist rekorunu 18 dakikadan fazla geliştirdi. Çakan’ın rekoru, 1:46.35 olarak 2001 yılının 13 Mayıs tarihinden bu yana Türkiye rekorları listesindeydi.