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14 Nisan 2017 12:09

Süper talihlilerden biri Erdemli’den

Süper Loto’nun talihlilerinden birinin şanslı numaraların bulunduğu kuponu Mersin’in Erdemli ilçesinde küçük bir büfede oynadığı ortaya çıktı.

Süper talihlilerden biri Erdemli’den

14 Nisan 2017 12:09


9 haftadır devreden Süper Loto’nun bu haftaki kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889’ar lira ikramiye kazandı. 6 bilen talihlilerden birinin şanslı numaraların bulunduğu kuponu Mersin’in Erdemli’de küçük bir büfede oynadığı ortaya çıktı. Erdemli ilçesine bağlı eski sahil beldesi Kargıpınarı’nda şanslı numaraların yatırıldığı bayi, sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. Büfe sahibi Hasan Yalçın, "Daha önce de bizim bayiliğimizden ’10 Numara’ ve ’Şans Topu’ büyük ikramiyeleri çıkmıştı. Dünde bir arkadaşımıza Süper Loto’dan büyük ikramiye çıktı. Bir kişi Kayseri’den, biri de Erdemli’ye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nden. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasın" dedi.


Yalçın, "İnşallah hayırlı yerlerde kullanır. Parayı çarçur etmez. Çevresine faydası olur, sebeplendirir ihtiyaç sahiplerini. Kendisi de düzgün bir biçimde kullanır. Hayrını görsün diyelim. Bizim bir beklentimiz yok. Gönlünden ne koparsa bizde hayır demeyiz tabi" diye konuştu.


Hüseyin Kurt adlı vatandaş, "Öncelikle bana çıkmadı. Ama inşallah ihtiyacı olan birine gitmiştir. Bana çıkmış olsa ne yapardım, önce kendime güzel bir ev alırdım. Eve ihtiyacım var. Donanımlı bir iş yeri açardım, birkaç arkadaşıma iş imkanı sağlardım. Aile bütçelerine katkıda bulunurdum" dedi.


Vatandaşlardan bazıları büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde iş yeri açıp istihdama katkı sağlamayı düşüneceklerini belirtirken, öğrenciler ise öncelikle eğitimlerini tamamlamayı planladıklarını dile getirdiler.




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