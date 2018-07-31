‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalıştayı’ Mezitli’de yapıldı

Mersin’de, merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından, ’2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştay’ı düzenlendi.

Mezitli Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl restore ederek kültürel yaşama kazandırdığı tarihi Taşmektep’te düzenlenen çalıştaya, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman ile projenin ortağı ve finansörü olan Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) Akademi Direktörü Hülya Alper’in yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve belediye çalışanları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalıştayın, 20. yüzyılın başlarında inşa edilen, yaklaşık 20 yıldan uzun süredir atıl duran ve bu yıl restore edilerek kullanıma açılan Taşmektep’te yapıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, küresel bir taahhüdün adıdır"

Mezitli Belediyesi’nin UCLG ve UCLG-MEWA’ya 2016 yılında üye olduğunu hatırlatan Başkan Tarhan, “Dünya liderleri Eylül 2015’te kabul edilen ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ile 2030’a kadar izlenecek yeni kalkınma gündemini belirlemişlerdir. ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeler nezdindeki bağlayıcılığı ve somut göstergelere dayanması bağlamında önemli bir dönüşüme işaret etmektedir. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi 3 ana tema üzerinde şekillenen ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’, küresel bir taahhüdün adıdır. İnsan onuruna yakışır yaşam koşulları, bugünkü kalkınmayı gelecek nesillerin kalkınma haklarını ipotek altına almayacak biçimde şekillendirmek ve gezegeni düşünmek, insan odaklı kalkınma süreçlerini mümkün kılmak, hakkaniyet ve adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak ve kalkınma süreçleri sonunda edinilen zenginliğin yaygın paylaşımını sağlayacak ekonomik sistemleri geliştirmek, ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ana eksenleri olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kaçınılmaz olarak her düzeydeki kamu kuruluşunun ve yerel yönetimlerin, hizmetin planlanmasında, sunumunda ve etkisinin izlenmesinde yeni bir yaklaşım ve yöntem benimsemelerini zorunlu kılmaktadır” dedi.

Amaçlarının, gerçekleştirilen çalışmaları dünya ölçeğinde tanımlamak ve diğer belediyelerle paylaşarak çoğalmasına katkıda bulunarak kendi kapasitelerini de geliştirmek olduğunu kaydeden Tarhan, “Bu kapsamda UCLG-MEWA ve WALD ile birlikte ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırma Pilot Projesi’nde Mezitli Belediyesi olarak siz paydaşlarımız ve personellerimizle birlikte 2 günlük çalıştay ile katılım göstermek istedik. Sizlerin bu çalıştayda iki gün boyunca özellikle 2014 yılından bugüne yaklaşık son 5 yıllık dönemde, ‘Mutlu Mezitli’ sloganımız ve çalışma ilkemiz ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve faaliyetleri uzmanlarımızla paylaşmanız çok değerli olacaktır” diye konuştu.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise halka en yakın kurumlar olan belediyeleri, ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ programına dahil ettiklerini ifade ederek, " Belediyelerimiz insan onuruna uygun, daha güçlü hedefler konusunda katkı sağlayacaktır. Bugün Mezitli Belediyesi ile birlikte ’Sürdürülebilir Yerel kalkınma’ konusunda ilk adımı atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışmalarımızı gerçekleştirecek diğer ülkelere de yaygınlaşmasını sağlayacağız. Çalıştayımızın yerelde olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde önemli sonuçlar doğurmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan çalştay nedeniyle Mersin’de bulunan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve WALD Akademi Direktörü Hülya Alper, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaret ederek verdiği katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ konusunda belediyelerin rolü hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Tarhan konuklara, Soli Pompeiopolis sütunlarının resmedildiği cam blok hediye etti.