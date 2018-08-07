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07 Ağustos 2018 12:23

Suriyeli çocuklar yaz kurslarında Türkçe öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan sözleşme ile Mersin’in de aralarında bulunduğu 23 ilde gerçekleştirilen, ’Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında yaz kursları Türkçe eğitim programları devam ediyor.

Suriyeli çocuklar yaz kurslarında Türkçe öğreniyor

07 Ağustos 2018 12:23


Okullarda verilen kursları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emre Duru, "Yaz kurslarında, Suriyeli öğrencilerin konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek adına çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanı sıra yapılan sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerle bu öğrencilerimizin Türk eğitim sistemimize entegrasyonları desteklenmektedir" dedi.


Her çalışmanın Suriyeli çocuklara fayda sağlayacağını belirten Duru, "Yaz kurslarında yapılan çalışmalar içerisinde, öğrencilerin yaş ve Türkçe öğrenme seviyeleri de dikkate alınmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Türkçe eğitimler öğrencilerin başarısına katkı sağlayacak"


Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise, "Göçü yönetmenin en önemli unsuru eğitimdir. Geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklarımızın, eğitime erişim sağlamalarına katkı yapma amacıyla, proje kapsamında yaz kurslarımız devam etmektedir. Öğreticilerimiz aracılığıyla yapılan bu çalışmalar sayesinde, öğrenci başarısında ciddi yol alınmıştır. Yaz kurslarında sunulan Türkçe eğitimler, öğrencilerin okul başarısına da olumlu katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.


18 Haziran 2018 tarihinde başlayan Türkçe Yaz Kursları, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.




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