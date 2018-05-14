Suriyeli gençten örnek davranış

Kaybettiği bileziği aramak için 2 saat sonra alışveriş yaptığı mağazaya dönen kadın, büyük sevinç yaşadı.

Mezitli Belediyesi’nde memur olarak çalışan Aysun Emiroğlu, ’Anneler Günü’ dolayısıyla ailenin büyüğü olan ablasına hediye almak için Hastane Caddesi’nde bulunan ’Bardakçı Yusuf’ adlı mağazaya gitti. Emiroğlu, aldığı ürünlerin parasını ödemek üzere kasaya doğru ilerlediği sırada kolundaki altın bileziği yere düşürdü. Bileziği düşürdüğünün farkına bile varamayan kadın, aldıklarının parasını ödedikten sonra mağazadan ayrıldı.

Onlarca kişinin girip çıktığı alışveriş merkezinde yere düşen bileziği uzun süre kimse fark etmedi. Hatta bazıları üstüne basıp geçerken, kimilerinin de ayağına çarptı. Yerdeki bilezik bir süre sonra mağazada çalışan Suriye uyruklu Ammar Şeybup tarafından fark edildi. Yerdeki bileziği fark eden Suriyeli genç, hemen iş yeri sahibine haber verdi. Mağaza sahibi Yusuf Şahin, önce bileziğin gerçek olup olmadığını anlamaya çalıştı, ardından sahibini tespit edebilmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Bu sırada kolundaki bileziğin olmadığını fark ederek 2 saat sonra alışveriş yaptığı mağazaya dönen Aysun Emiroğlu, kaybettiği 5 bin lira değerindeki bileziğin Suriyeli mağaza çalışanı tarafından bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Bileziği sahibine teslim eden iş yeri sahibi Yusuf Şahin, ayrıca Aysun Emiroğlu’na bir de ’Anneler Günü’ne özel hediye takdim etti. 5 bin lira değerindeki altın bileziğine tekrar kavuştuğu için büyük mutluluk yaşatan ve Suriyeli gence küçük bir de hediye veren Emiroğlu,

"Bilezik kolumdaydı. Hiç fark etmedim yokluğunu. Doktor yeğenim vardı. Oraya misafirliğe gittiğimde alerji olan kolumu gösterirken bileziğin olmadığını fark ettim. Bir ihtimal diyerek ilk alışveriş yaptığım bu mağazaya geri döndüm. Geldiğimde zaten bu konu konuşuluyordu. Bileziğimi bulacağımı umut ediyordum. Çünkü helal para diyordum. Kısmetimde varmış, buldum. Allah helal süt emmiş insanların sayısını arttırsın" dedi.

Bileziği bulan Suriyeli Ammar Şeybup ise yerde bulduğu bileziği hemen patronuna verdiğini söyledi. Şeybup, o an hiç tereddüt yaşamadığını da belirtti.

İş yeri sahibi Yusuf Şahin, ’kardeşim’ diye hitap ettiği Ammar’ın bulduğu bileziği hiç tereddüt yaşamadan kendisine getirdiğini belirterek, "Kendisini tebrik ediyorum. İyiki biz onunla burada beraber aynı iş ortamındayız" diye konuştu.