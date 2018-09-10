Suriyeliler tarım sektöründe değerlendirilecek

Türkiye'de tarım sektöründe yaşanan işçi açığının Suriyelilerin istihdamı ile kapatılması planlanıyor. Projenin hedefinin, sektöre nitelikli işgücü kazandırılması olduğu bildirildi.

Bu kapsamda hazırlanan ‘Geçim Kaynaklarına Erişimin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi' ile Suriyelilere tarımsal eğitim verilecek. Proje sonunda yüzde 33 istihdam hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Mülteci Örgütü ortaklığı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Alata Bahçe Kültürleri ve Araştırma Enstitüsü ile İŞKUR destekleriyle hazırlanan proje çerçevesinde çalışmalar başladı.

Konuyla ilgili FAO Türkiye Temsilciliği Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Ayhan Baran, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verip, hangi alanlarda karşılıklı işbirliği yapılabileceğini görüştü.

MTSO Yönetim Kurulu üyesi İsa Çani'nin ev sahipliğindeki görüşmede, proje hakkında bilgi veren Selışık, geçen yıl başladıkları çalışmayı bu yıl da sürdürdüklerini anlattı. Projenin Mersin'in yanı sıra Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve İzmir'i de kapsadığını bildiren Selışık, 500 kişinin projeden faydalanmasını hedeflediklerini söyledi. Projeden yararlanacak kişilerin yüzde 70'inin Suriyelilerden, yüzde 30'unun Türklerden seçileceğine değinen Selışık, katılımcıların yüzde 30'unun ise kadın olmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Mersin'de kanatlı yetiştiriciliği, sera üretimi ve meyve üretimi eğitimleri verileceğini dile getiren Selışık, Tarım İl Müdürlüğü ve Alata koordinesinde verilecek teorik eğitimler sonrasında, kursiyerlerin paydaş işletmelerde işbaşı eğitim alacağını söyledi. Yüzde 33 istihdam hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Selışık, proje sonunda bir istihdam fuarı düzenlenerek kalifiye personel ile işletmelerin bir araya getirileceğini anlattı.

Geçen yıl 900 kişiye ulaşıldığını ve bunun 300'ünün Türk olduğunu bildiren Daire Başkanı Ayhan Baran ise, “Türkiye şu anda dünyada tarımsal üretimde 7. sırada. Ancak 2023 tarım sektörü hedefi ilk 5 içinde yer alabilmek. Bu hedefe ulaşabilmek adına nitelikli işgücüne ihtiyaç büyük. Bu projenin hedefi de sektöre nitelikli işgücü kazandırılması” dedi.