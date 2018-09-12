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Suriyelilerin tarımsal bilgilerinin arttırılması projesi

Mersin’de, ’Geçim Kaynaklarına Erişiminin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi’ açılış toplantısı yapıldı.

Mersin'de, 'Geçim Kaynaklarına Erişiminin Güçlendirilmesi Amacıyla Suriyeli Mültecilerin ve Sahibi Toplulukların Tarımsal Bilgilerinin Arttırılması Projesi' açılış toplantısı yapıldı.


Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşları arasındaki işbirliğin sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje ile eğitim verilecek alanlarda nitelikli personel açığının kapanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Mersin'de ikamet eden 70 Suriyeli 30 Türk kursiyer 2 grup halinde 20 iş günü teorik, 43 iş günü uygulama eğitimlerine tabi tutulacak. Verilen eğitimlerin, tarım sektöründeki nitelikli personel açığını kapatması hedefleniyor.

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