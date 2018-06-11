Suyla gelen bayram güzelliği

Neslihan Dönmez, su basıncı ve vakumlama tekniğiyle yapılan cilt bakımını tavsiye etti.

Medical Park Tarsus Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Dönmez, bu teknikle temiz ve aydınlık bir cilde kavuşmanın mümkün olduğunu belirterek, “Su basıncı ve vakumlama tekniği el değmeden uygulanır. Herkese yapılabilir ve yan etkisi olmaz” dedi.

Su basıncı ve vakumlama tekniğinde 3 solüsyon kullanıldığını kaydeden Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, “Solüsyonun biri, ölü cildi aynı anda yumuşatır ve soyar. Ayrıca laktikasit aşılar. İkinci solüsyon ciltteki siyah noktaları derinlemesine temizler. Diğer solüsyon ise cildi nemlendirir ve besler” dedi.

Uzm. Dr. Dönmez, bu tekniğin 20 dakikada uygulandığını, işlem sonrası kişinin hemen günlük yaşamına dönebildiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, su basıncı ve vakumlama tekniğinin kullanıldığı alanları şöyle sıraladı:

"Cilt yenileme, antiaging, akne tedavisi, sivilce yaraları, renk düzensizlikleri, kan dolaşımının hızlandırılması, siyah nokta temizliği, güneş lekesi tedavisi, yara izi tedavisi, kırışıklık tedavisi ve ürün yedirme."