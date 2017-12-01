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01 Aralık 2017 15:42

TAP, Mersin’de eğitimcilere atık pil eğitimi verecek

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), en çok atık pilin okullarda toplandığından yola çıkarak eğitimcilere atık pil konusunda eğitim verecek.

TAP, Mersin’de eğitimcilere atık pil eğitimi verecek

01 Aralık 2017 15:42


Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca atık pilleri, çevreyi kirletmeyecek şekilde toplamak ve bertaraf etmekle yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP’ın, 4 Aralık’ta Tarsus ve Toroslar, 5 Aralık’ta Yenişehir ve Mezitli, 6 Aralık’ta da Erdemli ilçelerinde eğitimcileri bilgilendirecek.


Mersin’deki eğitimleri verecek olan TAP Atık Pil Uzmanı Çevre Yüksek Mühendisi Hatice Yıldız, şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar ve edinilen tecrübeler ile atık pil toplama konusunda en çok verimin okullardan alındığını belirtti. Geçen yıl Mersin’de toplam 4,5 ton atık pil toplandığına dikkat çeken Yıldız, bu yıl bu rakamın artmasını beklediklerini ifade etti. Atık pillerin toplanmasında sürekliliğin sağlanması için ilk önce eğiticilerin eğitilmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, atık pil bilincinin eğiticilerden öğrencilere aktarılacağını ve yayılacağını vurguladı.


Pilin doğaya bırakılması halinde çevreyi ve yer altı sularını kirletebileceğini dile getiren Yıldız, Türkiye’de atık pillerin ayrı toplanması konusundaki bilincin her yıl artan bir ivme ile devam ettiğini belirtti. Yıldız, toplanan tek kullanımlık pillerin bertaraf edilmek üzere uygun şartlarda depolandığını, şarj edilebilir pillerin ise geri dönüşüme yollandığını sözlerine ekledi.




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