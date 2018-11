Tarhan, Davultepe'de halkla buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü ‘Halk Günü' etkinlikleri kapsamında, Davultepe Mahallesi'ndeki vatandaşlarla buluştu.

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Tarhan, 5 yılda çeşitli yerlerde gerçekleştirdiği 'Halk Günü' buluşmalarının 500'ü aştığını söyledi. Mezitli Belediyesi'ni halkla birlikte yönetmek için yola çıktıklarına vurgu yapan Tarhan, “Her platformda vatandaşımızın görüş ve isteklerini alarak ona göre hareket ediyoruz. Her salı Mezitli ailesinin toplanma ve konuşma günü olsun istedik. Göreve geldiğimiz günden bugüne her salı halkımızla buluşuyor ve isteklerini dinliyoruz. Birim müdürlerimiz yanımda olduğu için vatandaşlarımızın istekleri anında not edilerek, çözüm için gerekli işlemlerin başlanmasını sağlıyoruz. Önce makamda, sonra sırasıyla muhtarlıklarda, mahallelerde, sitelerde yaptığımız 500'ü aşkın halk gününde on binlerce vatandaşla temas ederek yüz yüze görüşmeler yaptık. Birçok uygulamamızda vatandaşımızın ilettiği görüşler sorunun çözümünde önemli faydalar sağladı. Bu nedenle halkla buluşmalarımıza özel önem veriyorum" dedi.

Mezitli Belediyesi'nin ‘halkın belediyesi' olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından kabul gördüğünün altını çizen Tarhan, “Göreve gelirken söz verdiğimiz ‘Mezitli Belediyesi halkın belediyesi olacak' sözünü gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Halk ile bir bütün olmak istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda öncelik halkımızın mutluluğuydu. Bu mutluluğun artarak devam etmesi için bundan sonraki süreçte elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Halkımızın desteği ve güveni bizlere daha fazla güç veriyor. Bu güçle Mezitli'de aşamayacağımız hiçbir engel kalmayacaktır. Her geçen gün daha mutlu daha güçlü bir Mezitli olacaktır" ifadelerini kullandı.