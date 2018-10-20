Tarhan: "En büyük dileğim TBMM'de çiftçi bir kadın görmek"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 200 bine yakın insanın yaşadığı Mezitli ilçesinde herkese eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu güne kadar ne boş ümit verdim nede yapamayacağım şeylerin sözünü verdim. En büyük güvencem kadınlardır. Hatta en büyük dileğim ileride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) şalvarlı, çiftçi bir kadın görmektir" dedi.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınlar Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a, yeni hizmete giren belediye hizmet binası için hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Pazarlarda tezgah açılan sayısının 612'ye ulaştığı ve her 10 kişiyi temsilen bir kadının geldiğinin bilgisinin verildiği ziyarette kadınlar, Tarhan'a el emeği olan hediyelik eşyaları sundular.

"Kadınları daha çok siyasette ve sosyal alanlarda görmek istiyorum"

200 bine yakın insanın yaşadığı Mezitli'de herkese eşit şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Tarhan, "Bu güne kadar ne boş ümit verdim nede yapamayacağım şeylerin sözünü verdim. En büyük güvencem kadınlardır. Onlar hayata daha aydınlık bakıyorlar. Mezitli'yi kadınların kendilerini daha özgür hissedebileceği bir kent yapma hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim ise kadınlarımızı daha çok siyasette, sosyal alanlarda görmektir. Daha çok kadın muhtar adayımız olsun, daha fazla kadın meclisimizde temsil edilsin istiyoruz. Hatta en büyük dileğim ileride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şalvarlı, çiftçi bir kadın görmektir" diye konuştu.

"Uluslar arası satış imkanı sunabiliriz"

Kadın üretici Pazarlarının farklı yerlerde ödüllendirildiğini de hatırlatan Tarhan, "Son olarak Çin'de yapılacak olan bir yarışmada ve başta New York, Sydney gibi büyük dünya kentlerinin yanında Mezitli Belediyesi de son 15 finalist arasına kaldı. 300'ü aşkın şehrin katıldığı yarışmada sonuç ne olursa olsun Mezitli Belediyesi, Türk Bayrağını dalgalandıracak. Bu bile Kadın Üretici Pazarlarını açmakla ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Ben de Kadın Üretici Pazarlarımızın bu denli başarılı olmasından dolayı son derece gururluyum. Özellikle pazarları ziyaretimde duyduğum farklı hikayeler beni daha fazla derinden etkiliyor. İleride bu projemizi daha farklı alanlara taşımak istiyorum. Belki internet üzerinden uluslararası satış imkanı sunabiliriz. Yeterli üretim gerçekleşmesi halinde yakın ilişkide olduğumuz farklı şehirlerde Mersin ürünlerinin satıldığı pazarlar açabiliriz" ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın göreve gelmesiyle birlikte seçim öncesi verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini söyleyen kadınlar ise, "İlk başta Kadın Üretici Pazarı'nı açacağını söylediğinde çok ihtimal vermemiştik. Ya da sembolik bir şey yapılıp geçiştirilir diyenler bile oldu. Ama bugün 8 farklı yerdeki Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınların sayısı 612'ye yükseldi. Başkanımız Neşet Tarhan, bize güvenerek başarmamızı sağladı. Kadın Üretici Pazarları sayesinde kimimiz evini yeniledi, kimimiz araba aldı. Buradan kazandığı ile çocuğunu Amerika'da Beyin Cerrahi alanında okutan kadınımız bile var. Başkanımız siyaset gözetmeden eşit hizmet edilebileceğini herkese gösterdi. Bizdeki madeni bulup çıkardığı için, biz ona bu coğrafyanın İnce Memed'i diyoruz" şeklinde konuştular.