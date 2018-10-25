Tarhan: "Halkımızın daha iyi hizmet alması için çalışıyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, yeni hizmet binasını gezdi.

Aralarında Kadın ve Gençlik Kolları üyelerinin da bulunduğu CHP Mersin İl Örgütü, yeni hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Tarhan, konuklara binanın inşa ve kullanım süreciyle ilgili bilgiler verdi. Mimari yapısı ile ilgi gören binanın Mersin'e ve Mezitli'ye yakıştığını ifade eden İl Başkanı Adil Aktay, “Mersinimize, Mezitlimize yakışan bir bina olmuş. CHP Belediye yönetim anlayışına yakışan bir bina, şeffaf bir bina, aydınlık bir bina olmuş. Mezitli'nin aydınlık yüzünü ortaya koyuyor. Bu şekilde de tanımlayabiliriz. Burada çok önemli hizmetler sürdürecektir. Bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a çok teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” dedi.

Mezitli'ye yakışan bir hizmet binası kazandırmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tarhan ise “Halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mezitli'ye yakışan, hak ettikleri hizmeti alabilecekleri rahat edebilecekleri bir hizmet binasını hayata geçirdik. Binayı inşa ederken hem gelen Mezitlililerin rahat hizmet almasını, çalışan personelimizin de huzur içerisinde görevlerini yapacakları her türlü ayrıntıyı düşündük. İl Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.