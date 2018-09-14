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Tarhan: "Hazine arazileri rant aracı olarak kullanılmamalıdır"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yayımlanan yönetmelikle kamu arazilerinin bazı derneklere tanınan 49 yıllığına ücretsiz kullanım hakkına dikkat çekerek, bu arazilerin rant aracı olarak kullanılmaması gerektiğine işaret etti.


Tarhan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, toplam 389 derneğin ve vakfın yer aldığı listede bedelsiz kullanım hakkı verilen derneklerin iyi izlenmesi gerektiğini savundu. Bu arazilerin dernek ve kurumlar tarafından kendilerinin kullanabileceği gibi üçüncü şahıslara da devredilebileceği ayrıntısına dikkat çeken Başkan Tarhan, “Söz konusu kamu arazileri, gerekli durumlarda ticari faaliyet yapılabilmesi için üçüncü şahıslara da kullandırılabilecek. Bu kamu arazilerinin rant aracı olarak peşkeş çekilmesi anlamına da gelebilir. Eğitim adı altında yapılacak ticari faaliyetler yapılabilmesi için bazı kişilere rant sağlanmasına karşı ortak hareket etmemiz gerekmektedir” dedi.

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