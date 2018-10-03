Tarhan, sanayi esnafı ile buluştu

Mersin Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Talat Dinçer'in de katıldığı toplantıda, sanayi esnafının sorunları konuşuldu.

Mezitli'yi yaşayanların mutlu olacağı bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli'ye yakışan, hak ettikleri hizmeti alabilecekleri rahat edebilecekleri bir hizmet binasını hayata geçirdik. Binamızda bulunan kafemizde ilk olarak Mezitli Sanayi Sitesi esnafımızı ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Şimdi esnafımızı, işlerini daha güzel yapabilecekleri yeni bir mekana kavuşturursak daha mutlu olacağız. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bizim de bu konuda bir çalışmamız var ancak 1/5000'lik planı beklemek durumdayız. İşaretlenen yer dışında orman alanı içerisinde bir yer tespiti yapılırsa hem maliyet hem de uygulanabilirlik açısından daha cazip bir yer bulunabilir. En kısa sürede bu sorunun çözüleceğinden kuşkumuz yok” dedi.

Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer ise Mezitli Belediyesi'nin ilk misafirlerinin esnaflar olmasının çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Bu binadan halkımızın esnafımızın yararına güzel kararlar alınacağına inanıyorum. Başkanımızın gösterdiği duyarlığı ve ince düşünce nedeniyle teşekkür ederim. Çünkü her şeyin içerisinde esnaf vardır ve her şeyden önde gelir" diye konuştu.