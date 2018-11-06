Tarhan: "Toplumun mutlu olacağı bir kent oluşturma hedefiyle çalışıyoruz"

Mersin Olimpik Yetenekler Ampute Futbol Kulübü Başkanı Ali Yamaç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile futbol takımı, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Kulübün kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Ali Yamaç, Türkiye'de, Ampute Futbol Milli Takımının kazandığı başarıların ardından, engelli sporcular açısından önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Yamaç, "Mersin'de Ampute Futbol Kulübü kurduk ve bu yıl 2. Lig'den itibaren maçlarımızı yapacağız. Ligimizde çok daha tecrübeli olan kulüplerin yanında yeni kurulmuş olmamıza rağmen oldukça iddialı bir durumdayız. Hatta bu kısa sürede Ampute Milli Takımına 2 sporcumuzu gönderme başarısını yakaladık. Zorlu mücadelemizde her zaman yanımız da olacağını bildiğimiz Başkanımız Neşet Tarhan'ı da ziyaret ederek, maçlarımıza davet etmek istedik. Birçok alanda olduğu gibi engelliler için de sayısız hizmetleri bulunan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Toplumun her kesiminin mutlu olacağı bir kent oluşturma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Tarhan ise “Bu özverili çalışmanız ve cesaretiniz nedeniyle sizleri de kutluyoruz. Elimizden geldiği ölçüde takımımızı her zaman destekleyeceğiz. Özellikle arkadaşlarımızın ‘biz de varız' diyerek sahaya çıkmaları çok anlamlı. Engelliler toplumumuzun eşit bireyleridir. Hizmet politikamızı, onların hayatını nasıl kolaylaştırabileceğimiz üzerine kuruyoruz. Onların bizimle eşit haklara sahip vatandaşlar olduğu bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuştu.