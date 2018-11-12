Tarhan'dan Lösemili çocuklara moral ziyareti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Çocuk Hemotolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ünal ile birlikte onkoloji bölümünü gezen Başkan Tarhan, çocuklarla ve aileleri ile tek tek sohbet etti. Ziyaret öncesi hastanede tedavi gören çocukların en çok ihtiyaç duyduğu eşyalar hakkında araştırma yapan Tarhan, çocuklara bu doğrultuda çeşitli hediyeler verdi.

İnsanların yaşamın her evresinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşabileceğini söyleyen Tarhan, tedavi gören çocukların iyi olmasının yolunu, onlara destek olan aileleri ile doktorlarının da iyi olmasından geçtiğini belirtti. Ailelerin morallerini yüksek tutarak çocuğun tedavisine destek olması gerektiğini ifade eden Tarhan, “Bu tür hastalıklar maalesef gerek hastamız için gerekse aileleri için büyük özveri isteyen durumlardır. Her zaman yanlarında olmaya ve moral vermeye gayret gösteriyorum. Buraya gelmeden önce en çok ihtiyaç duydukları şeylerin araştırmasını yaptık. Doktorlardan ve ailelerden yoğun şekilde gelen talep üzerine pijama vermeyi uygun gördük” dedi.