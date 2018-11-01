Tarhan'dan vatandaşlara 'çat kapı' ziyaret

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan'la birlikte ilçede yaşan vatandaşlardan bazılarının evlerine giderek, belediyeden herhangi bir taleplerinin olup olmadıklarını sordu. İlçede yaşayan vatandaşların şaşkınlıkla karşıladığı ziyaret, ilginç anlara sahne oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarhan, belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin haricinde sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür ziyaretler ile kendisine ulaşma imkanı bulamayan ailelere de bir araya gelme imkanı bulduklarını söyledi. Ziyaret ettikleri ev ve site ile ilgili hiçbir ön çalışma yapmadıklarının kaydeden Tarhan, "Göreve gelirken, halkın bir başkanı olacak, Mezitli Belediyesi de halkın bir belediyesi olacak demiştik. Geride kalan 5 yılda vatandaşımıza halkçı belediye sunmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Daha öncede yaptığımız gibi yanıma eşimi de alarak, evleri ziyaret ediyor, ev sahipleriyle hoş sohbetler etme şansı yakalıyoruz. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu tür çat kapı mahalle ziyaretlerimizi devam ettireceğiz" dedi.