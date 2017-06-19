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19 Haziran 2017 17:23

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

19 Haziran 2017 17:23


Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, S.D. isimli bir şahsın elinde bulundurduğu 860 adet Roma dönemine ait sikkeyi satmak istediğinin bilgisini aldı. Bunun üzerine S.D. ile irtibata geçen jandarma ekipleri, normal bir vatandaş gibi sikkeleri almak istediklerini belirterek, buluşma ayarladı. M.K. isimli şahıs ile buluşma yerine gelen S.D. poşet içinde Roma dönemine ait 852 sikke, 7 adet ağırşak ve 1 adet bronz çivi getirdi. Ekipler tarafından suçüstü yapılan S.D. ile M.K. ve onlara gözcülük yapan A.A. ile C.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 11 adet dinamit lokumu, 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.




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