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20 Temmuz 2018 14:39

Tarihi Kızkalesi, film festivaline ev sahipliği yapacak

Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Kızkalesi, film festivaline ev sahipliği yapacak.

Tarihi Kızkalesi, film festivaline ev sahipliği yapacak

20 Temmuz 2018 14:39


6-8 eylül tarihleri arasında Erdemli’de 1. Kızkalesi Film Festivali gerçekleşecek. Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği ortaklığında hazırlanan festival kapsamında pek çok ünlü isim Erdemli’de ağırlanırken, katılımcıların yarışacağı kısa film yarışmasında 40 bin TL para ödülü verilecek.


Festivali, ‘Kızkalesi yeni efsanelerini arıyor’ sloganıyla duyuran Erdemli Belediyesi, sinema sektörünün yönünü Mersin’e çevirmesini sağlamayı hedefliyor. İlçenin adının sanatın her alanıyla anılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu şehir tarihi boyunca sanatla iç içe olmuştur. Bugün Erdemli’ye baktığınız zaman hangi sanatla ilgilendiğiniz fark etmeksizin ilham kaynağınızı bulursunuz. Biz de ilham vermek için, Erdemli’mizi daha çok kişiye tanıtabilmek için değerli sinemacı dostlarımızı ilçemize davet ediyoruz. Korykos’tan günümüze burada belki de binlerce efsane anlatıldı. Biz de buranın binyıllardır birikmiş efsanelerine, kendi efsanelerinizi eklemenizi istiyoruz” dedi.


Bu festivallerin gelenekselleştirileceğinin de müjdesini veren Başkan Tollu, festivalle birlikte genç sinemacıların teşvik edilmesini ve Erdemli halkı ile sinema sektörü arasında kopmaz bir bağ kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.


9 ödül sahibini bulacak


Festival kapsamında düzenlenecek yarışma sonunda ise 3 ayrı kategoride toplam 40 bin TL para ödülü verilecek. Kurmaca, belgesel ve deneysel kategorilerinde kısa filmlerin yarışacağı festivalde toplamda 9 ödül sahiplerini bulacak. Son başvuru tarihinin 15 Ağustos olarak belirlendiği yarışma için katılımcılar saat 23.00’a kadar başvurularını gönderebilecek.




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