Tarım müdürlüğü personellerine itfaiyecilik eğitimi

İl Tarım Müdürlüğü Kampüsü’nde Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı itfaiye Amiri Ali Deniz tarafından verilen eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın söndürme teknikleri ve tatbikatında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı konularında katılımcılara, yangına karşı anında müdahale, can ve mal kaybını önlemek amacıyla pratik eğitim verildi. Ayrıca ekiplere yangın çeşitleri konusunda da bilgi verilerek söndürme teknikleri gösterildi. Ekipler ve personel yangın tüplerini kullanarak meydana gelebilecek bir yangını nasıl söndüreceklerini uygulamalı olarak gördü.