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10 Ağustos 2018 09:56

Tarsus Adliyesi ile Mersin Barosu arasında işbirliği

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Tarsus Adliyesi’nin birinci sınıf kategorisine ayrılarak ’A’ kalitede hizmet alabilmesi, ticaret ve çocuk mahkemesi kurulması için birlikte hareket edilmesi konusunda iş birliği yapılacağını söyledi.

Tarsus Adliyesi ile Mersin Barosu arasında işbirliği

10 Ağustos 2018 09:56


Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, birçok il barosunun sayısından daha fazla avukat sayısına sahip olan Tarsus’un, nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak, Tarsus Adliyesi’nin birinci sınıf kategorisine ayrılarak ’A’ kalitede hizmet alabilmesi, ticaret ve çocuk mahkemesi kurulması için birlikte hareket edilmesi konusunda iş birliği yapılacağını kaydetti.


Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise "Tarsus Adliyesi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için Mersin Barosu ile ortak çalışmalar yapmayı önemsiyoruz. Yargının kurucu unsuru olan avukatlarla birlikte sorunları ele alıp işbirliği yaparak, sorunların daha hızlı çözüme kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.




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